В Кремле может случиться настоящий дворцовый переворот — эксперт

Иван Яковина о том, что ждет РФ в случае дальнейших протестов.

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У президента Российской Федерации Владимира Путина есть только два варианта развития событий в связи с протестами в поддержку Алексея Навального. Такое мнение выразил журналист Иван Яковина.

По словам эксперта, если митинги станут регулярными, то Путину придется либо отпускать людей на свободу, и тем самым показать свою слабость, либо продолжить закручивать гайки, идя по сценарию Лукашенко, а это означает быструю делегитимизацию режима, который полностью лишился поддержки в обществе, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Эксперт добавляет, что в случае продолжения протестов Путину либо придется превращать свою страну в Северную Корею, либо отказываться от власти. На второй вариант он точно никогда не пойдет, поэтому, остается только северокорейский вариант с массовыми казнями и концлагерями.

«Лично Путин, наверное, не отказался бы от такого варианта ради золотого ершика для унитаза. Но его окружение едва ли согласится на такое будущее. Олигархи, губернаторы, министры хотят жить как в Лондоне, как в Париже, а не как в Пхеньяне, где их тоже могут в любой момент расстрелять. Поэтому если Путин захочет еще сильнее закрутить гайки, в Кремле может случиться настоящий дворцовый переворот», — заявил эксперт.

Ранее эксперт прокомментировал задержание Алексея Навального.