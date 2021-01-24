Россия может ударить по Украине со стороны РБ: эксперт озвучил сценарий

Россияне были приглашены на территорию РБ для обустройства систем разведки и наблюдения за Украиной

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В случае, если Российская Федерация будет начинать новые военные действия против украинского государства, то основное наступление может произойти на северном направлении. Такое мнение высказал «Телеграфу» военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов, передает УРА-Информ.

Он считает, что позиция Лукашенко в РБ ослабевает, а вот влияние Кремля значительно улисиливается.

«Недавно появились сведения, что руководство Республики Беларусь передает свою границу с Украиной под контроль спецслужб РФ», — сказал он. Жданов сослался на недавно обнародованный журналистом Андреем Цаплиенко радиоперехват. Там слышно, как силовики РФ и РБ обсуждают такой момент.

Жданов уверяет, что россияне были приглашены на территорию РБ для обустройства систем разведки и наблюдения за Украиной.

«Фактически мы получим именно такой участок, подконтрольный России. Основной удар, если РФ решится на это, пойдет по направлению Чернигов-Киев», — считает Жданов.

Ранее сообщалось, что «глава ДНР» Денис Пушилин заявил о том, что на Донбассе готовы провести новый референдум. В его ходе планируют поднять вопрос о якобы «самоопределении территории».