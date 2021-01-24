Протесты в России : МИД Украины обнародовало официальную позицию

Кулеба также призвал бросить все силы на то, чтоб повлиять на правительство РФ

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Министерство иностранных дел Украины обнародовало официальную позицию государства касательно применения силы против мирных демонстрантов по всей территории Российской Федерации со стороны властей.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter, передает УРА-Информ.

Помимо осуждения силовиков, Кулеба также призвал бросить все силы на то, чтоб повлиять на правительство РФ.

«Украина решительно осуждает насилие против мирных протестующих и аресты оппозиционных лидеров в России. Как международное сообщество мы должны выходить за рамки осуждений и использовать все инструменты, чтобы заставить российские власти прекратить насилие над собственным народом и агрессию против других государств», — заявил Кулеба.

Ранее сообщалось, что 30 и 31 января в Российской Федерации вновь пройдет волна протестов в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.