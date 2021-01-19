ВАКС отказал в заочном аресте Януковича по делу о «Межигорье»

Высший антикоррупционный суд отклонил жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры

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Высший антикоррупционный суд Украины отклонил жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Там отказали в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о незаконном завладении резиденцией «Межигорье». Об этом сообщил «Центр противодействия коррупции» в Telegram, передает УРА-Информ.

«Коллегия судей Никифорова, Павлышина и Черной отказали специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном содержании под стражей президента беглого Виктора Януковича», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, ранее следственный судья ВАКС Владимир Воронько также отказал в заочном аресте бывшего главы государства Виктора Януковича. Тогда аргументом послужило то, что из-за розыска Януковича следствие было остановлено. В таком случае нельзя применить меру пресечения.

Отмечается, что Воронько также заявлял, что Виктора Януковича нельзя считать объявленным в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд города Киева снова не выбрал меру пресечения бывшему главе Украины Виктору Януковичу по подозрению в организации массовых убийств во время Революции Достоинства на Майдане Независимости 18-20 февраля 2014 года.