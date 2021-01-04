Дело Тупицкого: КСУ рассмотрит вопрос отстранения чиновника от должности

На 5 января, назначено собрание судей Конституционного суда

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На завтра, 5 января, назначено собрание судей Конституционного суда Украины. На этом заседании рассмотрят вопрос об отстранении от должности главы КСУ Александра Тупицкого.

Об этом сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в Facebook, передает УРА-Информ.

«По имеющейся информации, на завтра, 5 января, назначено собрание судей Конституционного суда, на котором будут рассматриваться вопросы указа президента Украины об отстранении Тупицкого А.Н. от должности судьи Конституционного суда сроком на 2 месяца», — написала она на своей странице.

Конституционный суд, как она отметила, не обладает полномочиями по собственной инициативе рассматривать вопросы а также принимать решения о конституционности любых актов. Указы президента Украины тоже подпадают под эти критерии. Она добавила, что этого не должно быть и на собрании судей, и на специальных пленарных заседаниях.

«Вопрос о конституционности этого указа президента может быть рассмотрен Конституционным судом исключительно в случае подачи в Суд соответствующего конституционного представления в порядке, предусмотренном Конституцией и законом «О Конституционном суде Украины». Решение о конституционности любого акта, в том числе и указа президента, может быть принято только на пленарном заседании», — отметила Совгиря.

Ранее сообщалось, что в нынешний состав Конституционного Суда Украины входят «дети» бывшего президента Виктора Януковича и «дальние родственники» экс-премьера Юлии Тимошенко.