Убийство Шеремта: беларуский экс-силовик дал показания

Макар также выразил уверенность в том, что Офис Генерального прокурора Украины доведет расследование дела Шеремета до конца

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Бывший сотрудник беларуского специального подразделения «Алмаз» Игорь Макар дал показания в Украине по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом он рассказал в интервью белорусскому Радио Свобода, передает УРА-Информ.

Стоит напомнить, что именно Макар опубликовал аудиозапись обсуждения должностными лицами КГБ Беларуси устранения своих политических оппонентов.

Он считает, что дал достаточно показаний и привел исчерпывающие доказательства о причастности сотрудников беларуских спецслужб к убийству журналиста.

«По моему мнению, я предоставил достаточно оснований того, что … были заказчиками этого преступления Белорусские спецслужбы», — сказал Макар.

Также он добавил, что данная информация не была представлена в СМИ, так как фигурантам может грозить опасность.

Ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора Украины направил запросы с просьбой о помощи в расследовании убийства Павла Шеремета в 15 государств.