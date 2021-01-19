Политика

Навального ждет пожизненный приговор — эксперт

Игорь Яковенко о ситуации с оппозиционером

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Российскому оппозиционеру Алексею Навальному придется долго сидеть в тюрьме. Такое мнение выразил оппозиционный российский журналист Игорь Яковенко.

Эксперт предполагает, что Навального не выпустят на свободу до того времени, пока у власти останется действующий российский президент Владимир Путин. По мнению журналиста, Навального боятся в Кремле, поэтому выпускать на свободу его точно не планируют, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Вся эта история проста: попытка запугать Навального не удалась, он понимал, что вероятность того, что он доедет до дома после того, как выйдет из самолета, равна нулю. И все понимали, что он летит в тюрьму, из которой он выйдет только после того, как Путин уйдет из Кремля. Приговор ему будет пожизненным, не по окончании его жизни, а по окончании существования Путина в Кремле», — сказал он.

В тоже время Игорь Яковенко также добавил, что в аэропорту также задержали 70 человек, которые просто вышли встречать другого человека. Он также отметил, что делается попытка запугать сторонников Навального, но пока это не получается.

Ранее мы сообщали о реакции США на задержание Навального.

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