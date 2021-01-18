Политика

США отреагировали на задержание Навального

США требуют отпустить Навального

Время чтения: 46 Секунд

Госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность арестом оппозиционера Алексея Навального в России. По его оценке, «уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов», пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

«Я глубоко обеспокоен решением России арестовать Алексея Навального. Уверенные политические лидеры не боятся конкурирующих голосов и не видят необходимости применять насилие против политических оппонентов или задерживать их без оправдания», — написал глава дипломатии США в Twitter.

Ранее по этому поводу выступил советник избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан. Будущий глава Совета национальной безопасности (СНБ) заявил, что «Навальный должен быть немедленно освобожден, а виновные в возмутительном покушении на его жизнь должны быть привлечены к ответственности».

Навальный был задержан во время паспортного контроля в московском аэропорту Шереметьево после того, как прилетел самолетом из Берлина в воскресенье вечером. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что против него возбуждено уголовное дело на основании ее ордера на арест и он будет находиться под стражей до решения суда.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
100 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Зеленский лично занялся этим — в «ДНР» отреагировали на действия президента

В «республике» недовольны поведением президента Украины

Караван мигрантов направляется в США: требуют от Байдена выполнения обещаний

Тысяча человек рассчитывают на более теплый прием, чем был при президентстве Дональда Трампа

Я не уверен, что Путин сможет устоять после этого — неожиданное заявление Гордона

Украинский журналист прокомментировал возращение Навального в Москву

Навальный прибыл в РФ: его сразу арестовали в аэропорту

В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что предпримут «все действия по задержанию» оппозиционера

Как только это произойдет, начнется начало конца Зеленского — эксперт

Спиридон Килинкаров о ситуации в Украине

Россия никогда не вернет Украине Крым, — бывший немецкий канцлер

Даже если президентом РФ станет не Владимир Путин, то Украина, все равно, не сможет вернуть Крым

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap