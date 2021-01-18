США отреагировали на задержание Навального

США требуют отпустить Навального

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Госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность арестом оппозиционера Алексея Навального в России. По его оценке, «уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов», пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

«Я глубоко обеспокоен решением России арестовать Алексея Навального. Уверенные политические лидеры не боятся конкурирующих голосов и не видят необходимости применять насилие против политических оппонентов или задерживать их без оправдания», — написал глава дипломатии США в Twitter.

Ранее по этому поводу выступил советник избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан. Будущий глава Совета национальной безопасности (СНБ) заявил, что «Навальный должен быть немедленно освобожден, а виновные в возмутительном покушении на его жизнь должны быть привлечены к ответственности».

Навальный был задержан во время паспортного контроля в московском аэропорту Шереметьево после того, как прилетел самолетом из Берлина в воскресенье вечером. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что против него возбуждено уголовное дело на основании ее ордера на арест и он будет находиться под стражей до решения суда.