Украину в США рассматривают как страну третьего сорта — экс-нардеп

Винной инаугурация президента Джо Байдена без присутствия президента Украины

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Скорее всего, президента Украины Владимира Зеленского не пригласят на инаугурацию нового президента США Джо Байдена. И это не хорошо. Такое мнение выразил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

В тоже время он отметил, что в США может отправится пятый президента Украины Петро Порошенко, который хорошо знает Байдена. Именно по этой причине лидер «Европейской Солидарности» может получить приглашение на инаугурацию, пишет УРА-Информ со ссылкой на ZIK.

В тоже время по мнению бывшего народного депутата, такие действия со стороны США могут быть оскорблением по отношению к Украине. Ведь вместо президента страны на инаугурацию приедет обычный народный депутат.

«Почему? Да, это правда, президент США вправе сам выбирать, кого приглашать на свою инаугурацию… Но если приглашают простого депутата, а не президента, то это не самые хорошие признаки для государства. Это значит, что нас рассматривают как страну третьего сорта», — заявил Мосийчук.

Ранее мы сообщали, что Зеленский точно не отправится на инаугурацию Байдена.