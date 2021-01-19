Кремль перешел все красные линии — Порошенко выступил с важным заявлением

Пятый президент Украины о задержании Навального

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Российская Федерация в очередной раз перешла все видимые не видимые грани. Такое мнение выразил бывший президент Украины и действующий народный депутат от фракции «Европейская Солидарность» Петро Порошенко.

Пятый президент Украины прокомментировал действия российских властей к отдельным лицам. Он отреагировал на задержание известного оппозиционера Алексея Навального прямо в аэропорту, пишет УРА-Информ.

«Москва давно перешла все красные линии. За это она уже поплатилась, однако наказания следуют по пятам. Свобода мнения, а также собраний, человеческие права свобода деятельности оппозиции для властей из Кремля – это является реальной угрозой, способной пошатнуть устойчивость режима», — написал Порошенко в своем телеграме.

Политик добавил, что единственная возможность соблюдать РФ нормы права – это санкции. Он считает, что страну необходимо лишить право голоса в ПАРЕ.

Также Порошенко добавил, что имеет другую точку зрения по поводу Крым, чем у Навального, но поддерживает его и считает, что оппозиционера должны в немедленном порядке освободить вместе с сотнями политзаключенных и узников Кремля.

Ранее мы сообщали о реакции США на задержание Навального.