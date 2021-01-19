Последние слова Мелании Трамп в этом статусе

Время чтения: 58 Секунд

Мелания Трамп выступила с последней речью в качестве первой леди США. В опубликованном видео жена президента Дональда Трампа призвала к единству и отвергла насилие как решение конфликтов.

«Никакими словами не выразить мою глубокую благодарность за честь служить вам в качестве первой леди. Всем жителям этой страны я говорю: вы навсегда останетесь в моем сердце», — обратилась она к американцам, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

— Моя служба в качестве первой леди США была величайшей честью в моей жизни. Меня вдохновляли великие американцы со всей страны, которые поддерживают сообщества своей добротой, мужеством, добротой и грацией, — сказала Мелания Трамп в прощальной речи в качестве первой леди. «Теперь, когда мы с Дональдом заканчиваем наше пребывание в Белом доме, я думаю обо всех людях, которые останутся в моем сердце, и об их удивительных историях: любви, патриотизме и решимости», — сказала она.

Жена президента Дональда Трампа также осудила применение насилия и призвала проявлять доброту к другим. — Независимо от обстоятельств, я прошу каждого американца: каждый день представляйте ценности программы «Будь лучшим». Сконцентрируемся на том, что нас объединяет. Давайте поднимемся над тем, что нас разделяет, — сказала Мелания Трамп.

Ранее стало известно, куда переедет семья Трампа после того, как покинет Белый дом.