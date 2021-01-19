Политика

Эти переговоры будут сложными — эксперт о важной встрече для Украины

Тяжелые переговоры между Украиной и Венгрией

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Украина намерена восстановить дружеские отношения с Венгрией и поэтому готовит так называемое «джентльменское соглашение». Оно должно способствовать тому, чтобы урегулировать спорные моменты в двусторонних отношениях.

Мнение об этой ситуации поделился политолог-международник Дмитрий Левусь. Он отметил, что можно только приветствовать позицию Украины, которая готова идти на компромиссы, но добавил, что оптимизм по этому вопросу довольно сдержанный. В соцсетях в Венгрии разворачивается кампания закарпатских венгров о том, что Украина якобы не выполняет рекомендации «Венецианской комиссии», пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Можно однозначно утверждать, что эти переговоры будут сложными.  Украинский МИД готов к этим переговорам. Стартовые позиции Будапешта были вообще неприемлемыми, я думаю, что позиция Венгрии скорректирована. Думаю, речь будет идти о ситуации в образовании, об увеличении переходного периода для венгерских школ», — отметил эксперт.

Отметим, что 27 января Украину посетит министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Ранее в НАТО прокомментировали конфликт Украины и Венгрии.

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