Вопрос Крыма решить будет очень сложно

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Ситуация с Крымом не решится в один момент, все очень сложной, как для Украины, так и для Российской Федерации. Такое мнение выразил известный журналист Виталий Портников.

Он отметил, что ни один российский президент не сможет в один момент все изменить, даже если это захочет. Он напомним, что Крым записан в обновленной Конституции РФ, поэтому не так легко вернуть полуостров Украине. Журналист считает, что это юридическая ловушка, из которой очень тяжело выйти, пишет УРА-Информ со ссылкой на Politeka-Online.

«Поэтому вопрос возвращения Крыма – это непростой вопрос. Многим кажется, что в России произойдет смена власти или Россия под давлением вернет Крым – нет, так как это вопрос очень сложной конституционной процедуры. Это ловушка, из которой Украина и Россия не знают, как выйти. Обе страны на десятилетия попали в эту ловушку, усилиями Владимира Путина», — заявил журналист.

Журналист предполагает, что для решения вопроса Крыма придется привлечь США, Канаду и страны Европы.

Портников не исключает, что для решения этого вопроса придется привлечь США, Канаду и страны Европы.

Ранее в РФ сделали неожиданное заявление, что Украина станет козырем США.