Штурм Капитолия должен был пройти под руководством Трампа, — Reuters

Трамп не удалил свое видео с призывами захватить здание Конгресса

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Действующий президент США Дональд Трамп планировал участвовать в штурме Капитолия. Однако, Секретная служба США сообщила ему, что не сможет в полной мере обеспечить его безопасность. Из-за этого глава Белого Дома решил наблюдать за происходящим по телевизору. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники, передает УРА-Информ.

Трамп сообщил своим помощникам, что планирует сопровождать их во время митинга. Президент хотел это сделать, чтобы показать свой гнев Конгрессу. После информации Секретной службы о том, что они не смогут обеспечить его безопасность, президент решил отказаться от этой затеи.

Стоит отметить, что при этом, шестого января глава Белого Дома неоднократно обращался к своим сторонникам. Трамп призывал их «бороться за него». По информации издания, он предлагал свое участие в захвате Капитолия.

Также один из советников Трампа сообщил, что был сильно обескуражен поведением президента, ведь тот спустя несколько часов после начала штурма Капитолия призвал своих поклонников остановить беспорядки. При этом, Трамп не удалил свое видео с призывами захватить здание Конгресса, которое было выпущено раньше.

Ранее сообщалось, что в ходе массовых беспорядков на территории Вашингтона произошли стычки между полицией и гражданами.