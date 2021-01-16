Политика

«Россия — страна международного терроризма», — политолог

РФ будет отдавать Украине периодически по несколько человек, понимая на сколько это важно для народа Украины

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Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский назвал Российскую Федерацию государством международного терроризма. он добавил, что РФ несет угрозу всему миру.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Еспресо.TV», пишет УРА-Информ.

Также он сообщил о том, что готовит новая власть США для России. РФ планируют объявить спонсором международного терроризма.

«Поведение России в Украине – торговля заложниками – это не спонсорство международного терроризма, это сам терроризм. Российская Федерация – не спонсор международного терроризма, а государство международного терроризма. РФ чрезвычайно опасна не только для своих соседей, но и для всего мира», – сказал он. Политолог также привел в пример захват Капитолия в Вашингтоне.

Помимо этого, политолог считает, что РФ будет отдавать Украине периодически по несколько человек, понимая на сколько это важно для народа Украины. При этом, власти РФ будут требовать, что правительство Украины шло на уступки.

«Президент Зеленский должен заявить, что мы имеем дело с международными террористами и они шантажируют нас жизнями захваченных заложников» — считает политолог.

Ранее сообщалось. что бои за Донецкий аэропорт были одними из самых ожесточенных за все время вооруженного конфликта на востоке Украины.

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