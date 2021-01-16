Общество Политика

«Нет денег на содержание»: в Украине отреагировали на передачу пленных из ОРДЛО в одностороннем порядке

Гармаш уверяет, что передача украинских граждан, которые не имеют никакого отношения к военным действиям на территориях Донбасса не входит в компетенцию ТКГ

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Члены незаконных вооруженных формирований «ЛДНР» решили передать военнопленных Украине из-за нехватки денег на их содержание. Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и украинский журналист Сергей Гармаш в комментарии OBOZREVATEL, передает УРА-Информ.

«Нам отдают больных и немощных людей и тех, кто находится в местах лишения свободы. Они им не нужны. Это говорит о тяжелой ситуации в ОРДЛО, у которой нет денег на содержание ненужных ей людей» — уточнил представитель в ТКГ.

Гармаш уверяет, что передача украинских граждан, которые не имеют никакого отношения к военным действиям на территориях Донбасса не входит в компетенцию ТКГ.

«Украина должна бороться за возвращение и тех, кто находятся в местах лишения свободы. Но они не имеют отношения к конфликту на Донбассе, который в Минских соглашениях обозначается как события в ОРДЛО, значит, это не компетенция ТГК, Дейнего и Никоноровой тоже. А они почему-то делают по этому поводу публичные заявления. Этим занимается Денисова» — добавил он.

Ранее сообщалось, что представители «власти» в ОРДЛО в качестве «жеста доброй воли» передадут украинской стороне пленных, которых они удерживают на временно оккупированных территориях. Такое решение было принято при посредничестве главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

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