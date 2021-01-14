Пушилин с Никоноровой переезжают на ПМЖ в РФ: подробности

Пушилина обвинили в том, что границы ОРДЛО были закрыты не из-за распространения коронавирусной инфекции нового поколения, а для того, чтоб пенсионеры не смогли получить украинские пенсионные выплаты

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Местное правительство временно неподконтрольных территорий восточной Украины обеспокоено массовым взломом «официальных» интернет-ресурсов. Волна взломом на территории ОРДЛО прошла сегодня, 14 января. Об этом пишет УРА-Информ.

Стало известно, что сегодня был взломан сайт местного агентства новостей. На этом хакеры решили не останавливаться. Вскоре была взломана и страница в Facebook заместителя председателя «общественной палаты» «ДНР» Екатерины Мартьяновой.

По данным хакеров, Мартьянова в переписке якобы обвинила «главу» ОРДО Дениса Пушилина в том, что он с местным «министром иностранных дел» Натальей Никоноровой планируют выехать на постоянное место проживания в Российскую Федерацию.

Также Пушилина обвинили в том, что границы ОРДЛО были закрыты не из-за распространения коронавирусной инфекции нового поколения, а для того, чтоб пенсионеры не смогли получить украинские пенсионные выплаты.

Сторонники Мартьяновой считают, что сообщения подобного характера были написаны взломщиками. Однако есть мнение, что переписка похожа на настоящую.

Ранее сообщалось, что украинскому государству не удастся вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской области раньше, чем через 25 лет.