Эксперты развеяли популярные мифы о вакцине от коронавируса: что нужно знать

Существует много мифов о вакцине

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Несмотря на то, что вакцинация от коронавируса началась совсем недавно появилось уже много мифов и непроверенной информации о том, что вакцина от ковида небезопасна.

Ученый-биохимик, академик НАН Украины Сергей Комиссаренко поделился мнением о том, что вакцина якобы «меняет генетический код» человека. Он назвал это абсурдом, ведь наибольшее количество ДНК, то есть вещества, которое определяет генетический код, — в икре. Поэтому говорить о проблеме нет смысла, ведь после игры еще ни у кого не вырос хвост или что-то еще, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

В тоже время врач-инфекционист Владимир Курпита развеял миф о том, что вакцинирование против COVID-19 приводит к бесплодию.

«Очередная чепуха, но эта чушь продуцируется достаточно активно. В июне 2019 года было опубликовано исследование в 14 европейских странах, которые связывали недоверие к вакцинам и как люди голосуют за популистов», — сказал Курпита.

Эпидемиолог Людмила Мухарская развеяла слухи про «чипы в вакцине». Она отметила, что здесь вообще нечего говорить и этой все теории заговоров, ведь о чипах говорят уже практически во всем.

Ранее мы сообщали, что в Германии 10 человек умерли вскоре после вакцинации от COVID-19.