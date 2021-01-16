Политика

После президентства: стало известно, куда переедет семья Трампа

Все едут на юг

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Сын уходящего президента США Дональда Трампа-младшего и дочь главы государства Иванка планируют переехать из Нью-Йорка во Флориду. Сам президент Дональд Трамп и его жена Мелания уже заявили о своем постоянном переезде на юг.

Дональд-младший и его партнерша Кимберли Гилфойл ищут дом в районе Палм-Бич, недалеко от особняка президента Мар-а-Лаго в Уэст-Палм-Бич. Тем временем Иванка Трамп и Джаред Кушнер планируют построить дом недалеко от Майами на южной оконечности полуострова, пишет УРА-Информ со ссылкой на АВС.

Президент Трамп и его супруга должны покинуть Вашингтон в среду утром, незадолго до церемонии инаугурации Джо Байдена. Трамп планирует провести церемонию прощания на базе ВВС Эндрюс, откуда он отправится во Флориду.

В среду мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил, что разорвет все деловые связи с империей Трампа, включая контракты на 17 миллионов долларов. Городские власти присоединились к корпорациям и финансовым учреждениям, которые предприняли аналогичные шаги после штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января. Среди них — главный кредитор Trump Organization Deutsche Bank.

Ранее мы сообщали, что штурм Капитолия должен был пройти под руководством Трампа.

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