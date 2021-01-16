Финский вариант развития сценария на Донбассе: что предлагает эксперт

Возможный вариант действий против РФ

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Украине необходимо переходить к финскому сценарию развития событий на Донбассе. Такое мнение выразил Основатель и руководитель добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова Геннадий Друзенко. Он предлагает нестандартный вариант.

Эксперт отмечает, что Украине не нужно жить реалиями того, что в ближайшее время Российская Федерация прекратит свое существование и Донбасс автоматически вернется в состав Украины, так как Украина сама может намного раньше исчезнуть с карты мира, об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на НБН.

Эксперт предполагает, что в связи с этим Украине необходимо выстраивать отношения с таким соседом как Россия. В тоже время он добавляет, что даже США не помогут Украине вернуться Крым и Донбасс и в этом вопросе нужно надеяться только на себя.

«Значит стоит быть более осмотрительными и это не значит, что менее патриотичными. Потому что можно действовать патриотично, как армия Крайова и проиграть, а можно действовать более рационально как финны. Финляндия обрела больше свободы, так, как ее правители были реалистами», — считает эксперт.

Ранее мы сообщали, что российские военные готовят обострение на Донбассе.