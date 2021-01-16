В «ДНР» похвастались странным рекордом: что произошло

В «республике» рассказали, сколько человек были задержаны сотрудниками так называемого «МВД» «ДНР»

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В так называемой «ДНР» провели интересные итоги прошлого года. Была опубликована весьма занятная статистика.

Была опубликована статистика того, сколько человек были задержаны сотрудниками так называемого «МВД» «ДНР» за прошедший год за нарушение режима комендантского часа, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Dontel.

В «республике» похвастались новым рекордом в этом вопросе. В «ДНР» сообщили, что более 3900 человек были задержаны в прошлом году за нарушение режима комендантского часа.

Добавим, что в ОРДО комендантский час действует с начала военного конфликта, то есть уже на протяжении семи лет. Иногда в свою очередь местные «власти» отменяют его на некоторое время. Но это бывает крайне редко, например, на время новогодних праздников или 9 мая. Последний раз это произошло на Новый год и Рождество, когда отменяли этот режим.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДЛО остались без газа, стала известна причина.