ТКГ по Донбассу: опубликован график заседаний

Уже 18 января состоится видеоконференция группы по безопасности

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Представители трехсторонней контактной группы опубликовали график очередных заседаний ТКГ, которые запланированы на январь. Об этом пишет УРА-Информ.

Стало известно, что уже 18 января состоится видеоконференция группы по безопасности.

Также отмечается, что 19 января, пройдут заседания рабочеӥ группы по политическим вопросам. Заседания пройдут в режиме видеоконференции. Помимо этого, на 19 января также запланированы заседания гуманитарной и экономической групп.

На четверг, 21 января, назначена видеоконференция общего заседания Трехстороннеӥ контактноӥ группы.

Что будет обсуждаться:

— имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

— обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня, разведение сил и средств, включая согласование новых участков разведения;

— обновление плана разминирования;

— продолжение разработки плана совместных шагов;

— возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;

— обмен пленными;

— полный доступ международных организаций;

— восстановление социально-экономических связей через линию разграничении

Ранее сообщалось, что к текущему моменту на территориях ОРДЛО возникла катастрофическая ситуация практически во всех жизненных сферах.