ТКГ по Донбассу: опубликован график заседаний

Уже 18 января состоится видеоконференция группы по безопасности
Представители трехсторонней контактной группы опубликовали график очередных заседаний ТКГ, которые запланированы на январь. Об этом пишет УРА-Информ.
Стало известно, что уже 18 января состоится видеоконференция группы по безопасности.
Также отмечается, что 19 января, пройдут заседания рабочеӥ группы по политическим вопросам. Заседания пройдут в режиме видеоконференции. Помимо этого, на 19 января также запланированы заседания гуманитарной и экономической групп.
На четверг, 21 января, назначена видеоконференция общего заседания Трехстороннеӥ контактноӥ группы.
Что будет обсуждаться:
— имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
— обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня, разведение сил и средств, включая согласование новых участков разведения;
— обновление плана разминирования;
— продолжение разработки плана совместных шагов;
— возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье;
— обмен пленными;
— полный доступ международных организаций;
— восстановление социально-экономических связей через линию разграничении
Ранее сообщалось, что к текущему моменту на территориях ОРДЛО возникла катастрофическая ситуация практически во всех жизненных сферах.