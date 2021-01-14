Общество Происшествия

Убийство Шеремета: Украина обратилась за помощью к 15 странам

Материалы запросов, которые были отправлены государствам содержат информацию с ограниченным доступом

Время чтения: 37 Секунд

Офис генерального прокурора Украины направил запросы с просьбой о помощи в расследовании убийства Павла Шеремета в 15 государств. Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора Украины на запрос «Українських Новин», передает УРА-Информ.

«В течение 2016-2020 годов поддержано 18 запросов о правовой помощи в уголовном производстве по факту убийства Павла Шеремета. Указанные ходатайства направлены компетентным органам 15 стран (Бельгия, Беларусь, Великобритания, Грузия, Египет, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Германия, Польша, США, Турция, Швеция)», — отметили в ведомстве.  

Помимо этого в Офисе генпрокурора добавили, что материалы запросов, которые были отправлены государствам содержат информацию с ограниченным доступом. Пока что они и не могут быть обнародованы.  

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины уже отправила аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета на фоноскопическую экспертизу. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Когда украинцы получат вакцину от COVID-19: Ляшко назвал даты

Еще неизвестно, какой компании это будет вакцина: Pfizer/BioNTech или Moderna

Пушилин с Никоноровой переезжают на ПМЖ в РФ: подробности

Пушилина обвинили в том, что границы ОРДЛО были закрыты не из-за распространения коронавирусной инфекции нового поколения, а для того, чтоб пенсионеры не смогли получить украинские пенсионные выплаты

Донбасс не вернуть раньше, чем через 25 лет, — Арестович

Существуют два отдельных процесса: деоккупация и реинтеграция.

В ОРДЛО грядут чистки чиновников: опубликован «расстрельный список»

К «власти» на территории Луганска хотят прийти «лоббисты интересов „Партии регионов“»

Коронавирус вернулся: столько инфицированных не было в Китае более 10 месяцев

В стране также первая смерть от ковида с середины мая

Коррупция в ОРДЛО: «комбаты» решили увеличить свои доходы за счет рядовых

«Руководство» НВФ может свободно продавать «свободные броники и каски», получая неплохую прибавку к денежному «довольствию»

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap