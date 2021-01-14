Убийство Шеремета: Украина обратилась за помощью к 15 странам

Материалы запросов, которые были отправлены государствам содержат информацию с ограниченным доступом

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Офис генерального прокурора Украины направил запросы с просьбой о помощи в расследовании убийства Павла Шеремета в 15 государств. Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора Украины на запрос «Українських Новин», передает УРА-Информ.

«В течение 2016-2020 годов поддержано 18 запросов о правовой помощи в уголовном производстве по факту убийства Павла Шеремета. Указанные ходатайства направлены компетентным органам 15 стран (Бельгия, Беларусь, Великобритания, Грузия, Египет, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Германия, Польша, США, Турция, Швеция)», — отметили в ведомстве.

Помимо этого в Офисе генпрокурора добавили, что материалы запросов, которые были отправлены государствам содержат информацию с ограниченным доступом. Пока что они и не могут быть обнародованы.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины уже отправила аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета на фоноскопическую экспертизу.