Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа: что ждет президента США дальше

Судьба Трампа должен решить Сенат, но вряд ли успеет

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Большинство членов Палаты представителей США проголосовали за импичмент Дональда Трампа. 10 конгрессменов-республиканцев присоединились к демократам. В связи с событиями на Капитолии на прошлой неделе президента США обвинили в «подстрекательстве к восстанию». Таким образом, Трамп стал первым президентом США, которому дважды было предъявлено обвинение.

Трамп стал первым президентом США, которому Палата представителей дважды предъявила обвинения. Ранее это произошло в декабре 2019 года в связи с так называемым украинским скандалом. В 2020 году Сенат с большинством республиканцев оправдал президента, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

После голосования в Палате представителей дело будет передано в Сенат. Глава республиканского большинства в верхней палате Митч МакКоннелл еще не объявил, когда именно может начаться процесс. Из-за процедурных ограничений это вряд ли произойдет до тех пор, пока избранный президент Джо Байден не будет приведен к присяге 20 января.

Ранее мы сообщали, что Макконнелл, де-факто второе лицо в партии после президента, сказал своим соратникам, что, по его мнению, хозяин Белого дома заслуживает импичмента, и рад, что демократы начали процедуру. Это, по его мнению, должно облегчить снятие Трампа из партии. Однако влиятельный политик из Кентукки не сообщил, как он намерен голосовать на вероятном судебном процессе в Сенате.