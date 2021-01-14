Общество

Такого раньше не было, возможно, Кремль принял окончательное решение по «Л/ДНР» — эксперт

В «ДНР» начали открыто говорить о российских военных

Время чтения: 45 Секунд

Весьма интересная информация появилась из ОРДО. Там местные «чиновники» начали открыть заявлять о российских военных, употреблять такие словосочетания как «российская танковая бригада» и другие. Пи этом ранее называть их российскими нельзя было.

С момента войны на Донбассе Российская Федерация постоянно заявляет, что российских солдат на Донбассе нет. При этом уже не сотни раз было доказано обратное. Среди военных и местных «чиновников» нельзя было называть российских солдат, которые находятся на Донбассе «российскими», пишет УРА-Информ со ссылкой на Вольнодумец.

«Так вот теперь все меняется. После Нового года прошло уже несколько совещаний в ДНР, в ходе которых было произнесено: «подразделения российских войск», «военнослужащие российской армии», «российская танковая бригада»…», — пишет источник.

Отмечается, что за такие высказывания никто не получил выговор.

«Такого раньше не было. Возможно, Кремль принял окончательное решение по присоединению «Л/ДНР» к РФ, поэтому уже не скрывают свое присутствие?» — предполагает блогер.

Ранее другой эксперт рассказал, что может перевернуть ситуации на Донбассе.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
100 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

После того, как это произойдет, будут изменения на Донбассе — эксперт

Все это связанно с судьбой президента Российской Федерации

Большие долги по зарплатам горняков в ОРДО: за 2020 они получили только 4 зарплаты

Многие из них едут на заработки в Россию

Вакцина от COVID-19: названа стоимость китайского производителя для украинцев

Стоимость всей процедуры в Украине составит 1008 грн

VIP-отдых судьи: в КСУ раскрыли стоимость отдыха Тупицкого в Дубае

Заработная плата Тупицкого за декабрь составила более 400 000 грн

Повторное заболевание COVID-19 протекает значительно тяжелее — эпидемиолог

В стране все больше случаев повторного инфицирования ковидом

Стало известно мнение Зеленского по поводу продления локдауна

Президент выступает против продления локдауна

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap