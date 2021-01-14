Такого раньше не было, возможно, Кремль принял окончательное решение по «Л/ДНР» — эксперт

В «ДНР» начали открыто говорить о российских военных

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Весьма интересная информация появилась из ОРДО. Там местные «чиновники» начали открыть заявлять о российских военных, употреблять такие словосочетания как «российская танковая бригада» и другие. Пи этом ранее называть их российскими нельзя было.

С момента войны на Донбассе Российская Федерация постоянно заявляет, что российских солдат на Донбассе нет. При этом уже не сотни раз было доказано обратное. Среди военных и местных «чиновников» нельзя было называть российских солдат, которые находятся на Донбассе «российскими», пишет УРА-Информ со ссылкой на Вольнодумец.

«Так вот теперь все меняется. После Нового года прошло уже несколько совещаний в ДНР, в ходе которых было произнесено: «подразделения российских войск», «военнослужащие российской армии», «российская танковая бригада»…», — пишет источник.



Отмечается, что за такие высказывания никто не получил выговор.

«Такого раньше не было. Возможно, Кремль принял окончательное решение по присоединению «Л/ДНР» к РФ, поэтому уже не скрывают свое присутствие?» — предполагает блогер.

Ранее другой эксперт рассказал, что может перевернуть ситуации на Донбассе.