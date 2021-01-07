Политика

«Трамп не должен оставаться на посту»: в Конгрессе готовят импичмент

Конгресмен считает, что Трамп не должен оставаться на посту главы американского государства до 20 января

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В Конгрессе Соединенных Штатов Америки планируют объявить главе Белого дома Дональду Трампу импичмент. Об этом в Twitter написала конгрессмен от Демократической партии Ильхан Омар, передает УРА-Информ.

Она подчеркнула, что он не должен оставаться на посту главы американского государства до 20 января. Именно тогда назначена инаугурация будущего президента, кандидата от демократов Джо Байдена.

«Я готовлю документы об импичменте. Палата представителей должна объявить Дональду Трампу импичмент, а Сенат США — отстранить его от должности. Мы не можем позволить ему оставаться на своем посту, это вопрос сохранения нашей республики, и мы должны выполнить нашу присягу» — написала чиновница.

Ранее сообщалось, что Конгресс США официально подтвердил победу кандидата от демократов Джо Байдена в президентской гонке США, которая состоялась в ноябре.

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