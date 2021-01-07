Официальна победа Байдена: Трамп все еще не согласен

Инаугурация Байдена назначена на 20 января

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Конгресс США официально подтвердил победу кандидата от демократов Джо Байдена в президентской гонке США, которая состоялась в ноябре. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Известно, что Джо Байден получил 306 голосов выборщиков. Для победы на президентских выборах кандидатам необходимобыло набрать 270 голосов. Отныне 45 президент США не сможет оспорить результаты прошедших выборов.

Инаугурация Байдена назначена на 20 января. Однако, режим ЧП в Вашингтоне, который был введен вчера, продлили до 21 января.

«Такое решение Конгресса знаменует собой конец величайшего первого срока в президентской истории. Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты это подтверждают, тем не менее, 20 января будет упорядоченная передача власти» — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что шестого января неизвестные граждане вмешались в работу нью-йоркских авиадиспетчеров. Они заявили, что намерены направить авиасудно в здание Конгресса.