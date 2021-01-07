Культура

«Развод неизбежен»: Ким Кардашьян и Канье Уэст расстались

Музыкант Канье Уэст и модель Ким Кардашьян разводятся после шести лет брака

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Идеальная пара для миллионов модель Ким Кардашьян и певец Канье Уэст расстались. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на американский таблоид Page Six.

Стоит отметить, что издание получило информацию сразу от нескольких источников. Все они утверждают, что развод пары неизебежен. Кардашьян, по данным издания, уже наняла адвоката Лору Вассер. Стоит отметить, что она занималась бракоразводными процессами таких звезд, как Анджелина Джоли, Бритни Спирс и Джонни Депп.

Еще несколько изданий отмечают, что пара уже давно живет раздельно и не планирует вновь съезжаться. Ранее они предпринимали попытки сохранить брак, даже обращались к семейному консультанту, однако, все безуспешно. Считается, что одной из причин разлада в отношениях идеальной пары стала попытка певца Канье Уэста баллотироваться в президенты США.

Собеседники Page Six утверждают, что Канье все новогодние каникулы провел на ранчо в Вайоминге. Там он смог быть вдали от семейства Кардашьян. Источник утверждает, что репер не хочет иметь с семьей Кардашьян ничего общего.

Ранее сообщалось, что Майк Пингель, официальный представитель актрисы Тани Робертс, который сам сообщил о смерти актрисы накануне, сказал в понедельник вечером по местному времени, что она не умерла.

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