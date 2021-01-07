Происшествия

Обстрел на Донбассе: ВСУ открыли ответный огонь

Украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ о нарушениях режима прекращения огня со стороны боевиков

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За прошедшие сутки, шестого января, незаконные вооруженные формирования на территориях временно оккупированного украинского Донбасса пять раз нарушили режим тишины.

Об этом заявили в пресс-центре операции Объединенных сил на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

В ведомстве отметили, что в районе Водяного на Приазовском направлении пророссийские боевики несколько раз стреляли из 120-ти мм минометов. Также открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

«Огневая активность была замечена и недалеко от населенного пункта Опытное. Здесь противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а у Гнутово — из стрелкового оружия», — добавили в пресс-службе.

Помимо этого, украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ о нарушениях режима прекращения огня со стороны боевиков. Украинские военнослужащие открывали ответный огонь.

«С начала текущих суток, 7 января, наблюдалась тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — отметили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что на территориях временно оккупированной Российской Федерацией восточной Украины местные «власти» замалчивают о потерях незаконных вооруженных формирований.

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