Дорогое удовольствие: сигареты существенно подорожают в Украине

Курильщикам придется бросать курение или платить больше

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Уже в этом месяце состоится подорожание сигарет. За пачку придется заплатить на две гривны больше, чем это было еще в 2020 году.

В тоже время уже в ближайшие месяцы цены на сигареты существенно взрастут. Речь идет о поправках к законопроекту № 1049. Если их примут, то акцизный сбор на табачные изделия увеличился на 20 процентом. Следствием увеличения налога прогнозируемо станет и подорожание сигарет и других товаров для курильщиков.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

За несколько месяцев пачка сигарет украинских торговых марок будет стоить в среднем около 50 гривен. В тоже время сигареты иностранного производства будут в пределах 66,8 грн. Сигареты средней ценовой категории будут стоить до 58 грн. за пачку. В зависимости от бренда пачка сигарет подорожает на 8-12 гривен.

Власти считают, что в результате повышения цен на табачные изделия будет иметь два положительных фактора – некоторые курильщики начнут расставаться с вредной привычкой, а другие обеспечат рост налоговых поступлений в бюджет.

Стоит отметить, что также подорожают стики для нагревательных устройств и жидкости для электронных сигарет.

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