Политика

Жириновский неожиданно изменил список возможных преемников Путина

Всего спустя пару дней одиозный политик поменял свое мнение

Время чтения: 46 Секунд

Известный и одиозный российский политик Владимир Жириновский в очередной раз изменил свое мнение. Несколько дней назад он на российском телевидении представил свой список возможных преемников Владимира Путина на посту президента Российской Федерации.

Несменный лидер «ЛДПР» озвучил сразу несколько имен, кто в последствии может стать новым лидером Кремля после Владимира Путина и в конце даже добавил себя в этот список. В тоже время спустя всего пару дней ситуация изменилась. Он поменял позицию. Неизвестно, сам ли Жириновский пришел к новому мнению или ему «подсказали» изменить риторику в отношении этого вопроса.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал политика.

«Однако кого бы мы ни рассматривали сейчас, через 4 года, в 2024 году кандидат, наверняка, будет совершенно другой. Более того, возможно участвовать в выборах будет действующий президент – он имеет на это право в соответствии с поправками в Конституцию», — написал российский политик.

При этом он считает, что итоговое заявление Путин должен сделать в 2023 году.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Порошенко утверждает, что он санкционировал задержание вагнеровцев в 2018 году

Порошенко утверждает, что спецоперация была сорвана конкретными лицами

Зеленский приготовил жертву — эксперт

Кирилл Сазоново новогоднем поздравлении главы государства

Этими действиями Зеленский узурпировал власть в Украине — эксперт

Эксперту не понравилось решение президента по главе КСУ

После этого ему придется покинуть Украину — эксперт о Зеленском

Приговором для Зеленского может стать запуск рынка земли.

«Преступный указ Зеленского»: в КСУ заявили, что Тупицкий должен продолжить работу

Указ президента «юридически ничтожен и не может подлежать исполнению», так как он был издан президентом с превышением конституционных полномочий

Восстановление деятельности НАПК: закон вступил в силу

Закон вступает в силу на следующий день после публикации

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap