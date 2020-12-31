Жириновский неожиданно изменил список возможных преемников Путина

Всего спустя пару дней одиозный политик поменял свое мнение

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Известный и одиозный российский политик Владимир Жириновский в очередной раз изменил свое мнение. Несколько дней назад он на российском телевидении представил свой список возможных преемников Владимира Путина на посту президента Российской Федерации.

Несменный лидер «ЛДПР» озвучил сразу несколько имен, кто в последствии может стать новым лидером Кремля после Владимира Путина и в конце даже добавил себя в этот список. В тоже время спустя всего пару дней ситуация изменилась. Он поменял позицию. Неизвестно, сам ли Жириновский пришел к новому мнению или ему «подсказали» изменить риторику в отношении этого вопроса.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал политика.

«Однако кого бы мы ни рассматривали сейчас, через 4 года, в 2024 году кандидат, наверняка, будет совершенно другой. Более того, возможно участвовать в выборах будет действующий президент – он имеет на это право в соответствии с поправками в Конституцию», — написал российский политик.

При этом он считает, что итоговое заявление Путин должен сделать в 2023 году.