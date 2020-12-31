Политика

Этими действиями Зеленский узурпировал власть в Украине — эксперт

Эксперту не понравилось решение президента по главе КСУ

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Известные эксперты в последнее время делятся своими мнениями по поводу действий президента Украины Владимира Зеленского. Напомним, что глава государства решил отстранить от должности главу КСУ Александра Тупицкого.

Политический эксперт Михаил Чаплыга также поделился своим мнением по данному вопросу. Он отметил, что данное решение главы государства можно рассчитывать, как узурпацию власти.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Politeka.

Напомним, что своим решением от 29 декабря Владимир Зеленский сроком на два месяца отстранил от занимаемой должности главу КСУ Александра Тупицкого. По словам эксперта, у главы государства нет таких полномочий.

«Фактически Зеленский подписал собственный приговор… Зеленский совершил материальный акт узурпации власти. Указ президента является материальным актом, который свидетельствует о том, что президент узурпировал власть», — считает эксперт.

Он также добавил, что за такое свое решение глава государства должен понести наказание.

Ранее мы сообщали, что в КСУ назвали указ президента «юридически ничтожным и он не может подлежать исполнению».

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