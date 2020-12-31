После этого ему придется покинуть Украину — эксперт о Зеленском

Приговором для Зеленского может стать запуск рынка земли.

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Один из украинских экспертов поделился своим мнением по поводу будущей судьбы президента Украины Владимира Зеленского. Политический эксперт Михаил Погребинский дал свой прогноз относительно этого вопроса.

По мнению эксперта, запуск рынок земли станет настоящим приговором Зеленскому. Эксперт считает, что недовольство украинцев продажей земли будет настолько сильным, что Зеленский будет вынужден покинуть Украину.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеканал 112 Украина.

Михаил Погребинский считает, что большинству украинцев не нравится рынок земли. Он предполагает, что именно эта ситуация станет приговором для главы государства. По мнению эксперта, после запуска рынка земли Зеленский не сможет находится в Украине и покинет страну.

«Я почти уверен, что ему придется уезжать из страны», — сказал политический эксперт.

Он добавил, что украинцы начнутся разбираться с теми, кто запустил этот процесс.

Ранее мы сообщали, что Зеленский созвал СНБО для решения проблемы с КСУ.