Катастрофа МАУ: в Иране готовы выплатить семьям погибших по 150 тыс дол

Правительство Ирана решило компенсировать по 150 000 долларов семьям жертв катастрофы самолета Boeing компании МАУ, сбитого в январе в Тегеране

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Иранское правительство приняло решение, все таки, выплатит по 150 000 долларов семьям погибших в жуткой авиакатастрофе, которая произошла из-за человеческой ошибки в небе над Тегераном. Погибло 176 людей, которые находились на борту самолета компании «Международные авиалинии Украины». Об этом сообщает иранское государственное информационное агентство IRNA в среду, 30 декабря, передает УРА-Информ.

«Кабинет министров утвердил как можно скорее выделить 150 000 долларов или эквивалент в евро на компенсации семьям каждой из жертв катастрофы самолета между народами украинских авиалиний», — сказано в заявлении иранского правительства.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин опроверг информацию о том, что Иран передал Украине финальный технический отчет о катастрофе самолета МАУ, который был сбит в небе над Тегераном через несколько минут после взлета.