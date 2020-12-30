Политика

«Преступный указ Зеленского»: в КСУ заявили, что Тупицкий должен продолжить работу

Наталия

Указ президента «юридически ничтожен и не может подлежать исполнению», так как он был издан президентом с превышением конституционных полномочий

Время чтения: 1 Мин. , 9 Секунд

В Конституционном суде Украины заявили, что судья Александр Тупицкий обязан продолжать выполнять свои обязанности, а глава украинского государства Владимир Зеленский должен отменить свой указ о его отстранении от управления КСУ.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на правовой департамент секретариата Конституционного суда Украины.

В КС отмечают, что Конституция Украины не наделяет главу государства правом «отстранения от должности судьи Конституционного Суда Украины». Помимо этого, там отметили, что в Конституция Украины вообще не предусматрена возможности отстранения судьи КС от должности.

Как утверждают в КСУ, издав указ № 607/2020 от 29 декабря 2020 года, Владимир Зеленский вышел за пределы своих конституционных полномочий главы государства и нарушил предписания статей 1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституции Украины.

Также в КС считают, что такой указ «юридически ничтожен и не может подлежать исполнению», так как он был издан президентом с превышением конституционных полномочий.

«Статьей 60 Конституции Украины установлено, что никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы. За отдачу и исполнение явно преступного распоряжения или приказа наступает юридическая ответственность. Исходя из этого, судья Конституционного суда Украины А. Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины «О Конституционном суде Украины», а президент Украины – немедленно отменить свой указ 607/2020 от 29 декабря 2020 года» — отметили в КСУ.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский надеется на переформатирование Конституционного Суда Украины в будущем году.

Про автора:

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Наталия

Восстановление деятельности НАПК: закон вступил в силу

Закон вступает в силу на следующий день после публикации

Наталия

Новогоднее поздравление президента: Зеленский записывается на четырех локациях

Обращение президента Украины записывается в несколько дублей

Виктор

Это очень хорошо для Украины — эксперт рассказал, что изменится в 2021 году

Во время правления Дональда Трампа России все спускалось с рук

Виктор

Двойное гражданство: в МИД Украины заявили, что это нужно сделать

Однако речи не может быть о двойном гражданстве с Российской Федерацией

Виктор

Пушилин назвал главные достижения «ДНР» в 2020 году

В «республике» отметили два важных момента текущего года

Виктор

Он не досидит до конца свой президентский срок — Соколова о Зеленском

Журналистка считает, что Зеленский покинет свой пост

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap