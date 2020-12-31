В Швеции мужчина умер на следующий день после вакцинации от COVID-19

После вакцинации от COVID-19 скончался 85-летний мужчина

Время чтения: 53 Секунд

На следующий день после вакцинации от COVID-19 скончался 85-летний мужчина, страдающий множественными заболеваниями. Это первый подобный случай в Швеции.

Как подчеркивают в пресс-релизе региональные власти, пожилой человек, который жил в доме престарелых в Кальмаре и имел много заболеваний, вероятно, умер в результате остановки сердца.

Об этом пишет УРА-Информ.

Регион Кальмар сообщил об инциденте в Шведское агентство по медицинским товарам как о возможном побочном эффекте вакцины. — Этот вид отчетности — обычное дело. Учитывая опасения, которые могут возникнуть в связи с вакцинацией против Covid-19, важно, чтобы мы действовали открыто и законно, — подчеркнул Маттиас Альвунгер из региона Кальмар.

По словам Альвунгера, побочные эффекты от вакцин Pfizer и Biontech не наблюдались у других жителей региона. Он добавил, что иммунизация жителей домов престарелых, которые являются приоритетной группой в Швеции, будет проходить в соответствии с планом.

В Швеции вакцинация против COVID-19 началась в воскресенье, и 91-летний житель дома престарелых в Мьелби был первым, кто был вакцинирован. В первые дни вакцину сделали около 5000 человек.

Ранее мы сообщали, что в США медик заразился COVID-19 после вакцинации.