Политика

Гордон раскрыл тайный план Путина по Донбассу: Украина на это не пойдет

Виктор

По словам журналиста Путин готов отдать Донбасс Украине

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Несмотря на то, что война на Донбассе продолжается уже несколько лет именно конфликт на Востоке Украины является одним из самых важных на повестке дня для страны.

Украинский журналист Дмитрий Гордон поделился своим мнением по поводу того, какие планы на Донбасс имеет президент Российской Федерации Владимир Путин. Гордо отметил, что лидер Кремля готов отдать захваченные территории, однако есть одно но … На это президент РФ пойдет только на своих условиях.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеканала НАШ.

В тоже время журналист отметил, что на эти условия ни Украина, ни другие европейские и миривые страны просто не пойдут.

«Какие условия Путина? Особый статус Донбасса, сразу скажу, Украина на это не может пойти. Сначала выборы на Донбассе, а затем выход к границам украинской армии – Украина на это не может пойти. А теперь самое главное. Путин хочет сказать мировому сообществу: «ребята, я возвращаю Украине Донбасс на моих условиях, а в ответ вы снимаете санкции и признаете Крым «частью» РФ», — заявил Гордон.

Ранее Гордон назвал имя преемника Владимира Путина.

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Виктор

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