Политика

Это очень плохой знак для России — эксперт о том, что произошло в Кремле

Виктор

Владимир Путин неожиданно отметил традиционную встречу с бизнесом

Время чтения: 48 Секунд

Пару дней назад в России произошло весьма неординарное событие. Суть в том, что президент РФ Владимир Путин неожиданно отменил проведение предновогодней встречи с главными бизнесменами страны, теми кто является главами самых больших предприятий России.

Как отмечает политический обозреватель и журналист Иван Яковина, за последние годы такая встреча уже стала традиционной для бизнеса и Путина. Также эксперт отметил необычное время объявления данной новости – вечер воскресенья. Он предполагает, что это было сделано для того, чтобы меньшее количество людей узнало об этом.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на НВ.

Журналист также добавил, что новость не была показана на российских телеканалах, а популярное местное издание ТАСС выделило новость небольшой строчкой, что является большой редкостью для издания.

«Для олигархов отсутствие желания Путина говорить с ними под Новый год – это очень нехороший знак для России. Очевидно, российскому лидеру попросту нечего им сказать. Вот почему он умышленно избегает откровенной беседы с олигархами», — заявил журналист.

Ранее мы сообщали, что в следующем году Путина ждут три серьезные проблемы.

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Виктор

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