Окончательный разрыв с «русским миром»: Кулеба сделал заявление

Украина никогда не будет отступать от своих фундаментальных принципов

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинское государство окончательно порвало отношения с «русским миром». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью политика для передает Internationale Politik.

Кулеба заявил, что Украина никогда не будет отступать от своих фундаментальных принципов. В первую очередь, глава МИД отметил, что украинские власти никогда не откажутся от оккупированного Россией украинского Крыма.

«Во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, так как ее разрыв с «русским миром» окончателен. Все остальное —это вопрос времени и дипломатии», — подчеркнул Кулеба.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация не спешит признавать так называемые «ДНР» и «ЛНР», а тем более вводить их в свой состав. В тоже время «власти республик» часто дают свои прогнозы относительно своего будущего.