Большие изменения, по словам местного «чиновника», должны произойти уже в 2021 году

Время чтения: 48 Секунд

Российская Федерация не спешит признавать так называемые «ДНР» и «ЛНР», а тем более вводить их в свой состав. В тоже время «власти республик» часто дают свои прогнозы относительно своего будущего.

Так называемый «председателя ОП ДНР» Александр Кофман уверенно назвал дату, когда Российская Федерация офи. По его словам, это произойдет уже в следующем году. Журналисты из ОРДО попросили сепаратиста сделать прогноз относительно ближайшего будущего Донбасса. «Председатель ОП ДНР» уверенно заявил, что большие изменения произойдут уже в 2021 году.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на НБН.

«Я считаю, что уже в следующем году нас признают со стороны России. Это будет следующим шагом, который обеспечит полноценное существование Республик. Если бы еще не Украина – это было бы вообще отлично. Не было бы обстрелов или террористических акций. Не было бы всего этого», — заявил Кофман.

Такие выводы Кофман сделал после пресс-конференции президента России Владимира Путина, который заявлял, что усилит поддержку «республик».

Ранее мы сообщали, что в ОРДО задержали «идеолога ДНР».