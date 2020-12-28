Заболеваемость COVID-19 идет на спад, но локдаун не отменят: Степанов назвал причины

То, что касается проведения жесткого карантина с 8 по 24 января, Минздрав не собирается вносить изменения

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Министерство здравоохранения Украины планирует оставить грядущий локдаун без изменений, хотя количество заболевших на территории страны уменьшилось. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 28 декабря, передает УРА-Информ.

«То, что касается проведения жесткого карантина с 8 по 24 января, Минздрав не собирается вносить изменения» — подчеркнул он.

Степанов отметил, что кроме прогнозируемого увеличения заболеваемости коронавирусной инфекцией нового поколения после новогодних праздников в этом году, ожидается также сезонная вспышка гриппа.

Следует максимально снизить нагрузку на систему здравоохранения, отметил министр.

Также он добавил, что за прошедшую неделю на территории украинского государства было зафиксировано 59 381 случаев заражения коронавирусной болезнью. В то время как за неделю до было зафиксировано 70 327 случаев. Степанов уверяет, что такое снижение заболеваемости в Украине является заслугой противоэпидемических мер правительства.

Ранее сообщалось, что уже в апреле следующего года Украина может маленькими шагами возвращаться к предэпидемической жизни.