Технологии

Настоящий прогресс: корейцы создали искусственное солнце

Виктор

KSTAR — не что иное, как реактор, представляющий собой сверхпроводящее термоядерное устройство

Время чтения: 49 Секунд

Ученые в Корее создали реактор KSTAR, который установил мировой рекорд по удержанию плазмы при высоких температурах. Однако вся операция длилась всего 20 секунд.

KSTAR, или Korean Superconducting Tokamak Advanced Research, — не что иное, как реактор, представляющий собой сверхпроводящее термоядерное устройство, но ученые называют его «искусственным солнцем». KSTAR установил новый мировой рекорд по поддержанию высокой температуры плазмы — вся операция длилась 20 секунд и достигла ионной температуры выше 100 миллионов градусов Цельсия.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Phys.org.

Ученые в Корее хотят улучшить свое решение и к 2025 году сделать их способными удерживать плазму выше 100 миллионов градусов в течение примерно 300 секунд. Достижение температуры ионов выше 100 миллионов градусов является фундаментальной предпосылкой для ядерного синтеза. Хотя 20 секунд — это немного, это значительное улучшение по сравнению с показателем 2019 года — тогда сам реактор работал около восьми секунд.

На данный момент с KSTAR проведено около 110 экспериментов. Почти наверняка ученые продолжат их работу.

Ранее мы сообщали, что строительство гигафабрики Tesla снова приостановлено.

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Виктор

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