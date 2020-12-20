«Он не президент»: Зеленский прокомментировал критику со стороны Коломойского

Украинский олигарх Игорь Коломойский не выступает от имени президента Украины, его слова – всего лишь его мнение. Такое мнение выразил в интервью NYT глава украинского государств Владимир Зеленский. Также Зеленский отметил, что с тем уровнем доверия, который ему оказал украинский народ, на него никто не может влиять. Об этом пишет УРА-Информ. «Игорь Коломойским не является президентом. И выступать от имени […]

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Украинский олигарх Игорь Коломойский не выступает от имени президента Украины, его слова – всего лишь его мнение. Такое мнение выразил в интервью NYT глава украинского государств Владимир Зеленский. Также Зеленский отметил, что с тем уровнем доверия, который ему оказал украинский народ, на него никто не может влиять. Об этом пишет УРА-Информ.

«Игорь Коломойским не является президентом. И выступать от имени Украины, президента, правительства он не может. Это заявления одного из бизнесменов, одного из олигархов», – подчеркнул президент.

Также глава государства прокомментировал Зеленский и реформу в банковской сфере. В стране был принят важный закон, благодаря которому станет невозможно влиять на банковский сектор.

«Мне кажется, что вот это – еще один показатель не пустой риторики, не пустого политиканства, а реальных действий. Я считаю, что мы победили в этом направлении, поэтому на банковский сектор сегодня никто, включая господина Коломойского, не может влиять», – отметил гарант Конституции.

Он подчеркнул, что Центробанк и монетарная политика в целом являются полностью независимыми. Также полную поддержку от главы государства получают и антикоррупционные.

«Они прекрасно понимают, что я их не ломаю и не вмешиваюсь в их серьезные кейсы<…>Мне народ дал такой мандат веры и доверия, что я считаю, что с этим мандатом на меня никто не влиять не может и не способен», – отметил глава государства.

Ра нее сообщалось, что очередной транш от Международного валютного фонда украинское государство сможет получить уже в начале 2021 года.