Общество Политика

Twitter не передаст Байдену подписчиков президентского аккаунта

Наталия

Байдену не будут переданы и подписчики официального аккаунта Белого дома

Время чтения: 42 Секунд

Twitter принял решение не передавать новоизбранному президенту США Джо Байдену уже существующих подписчиков официального аккаунта американского президента @POTUS.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на представителя Байдена Роб Флаэрти в Twitter

Флаэрти также подчеркнул, что это было решение Twitter, а не влиянии действующего главы государства Дональда Трампа.

Помимо этого, Байдену не будут переданы и подписчики официального аккаунта Белого дома @WhiteHouse.

Стоит отметить, что к текущему моменту число людей, которые подписаны на страницу POTUS около 33,2 миллиона.

Ранее сообщалось, что будущий лидер США, следующий президент Соединенных штатов Америки Джо Байден поделился своим мнением о хакерской атаке на государственные учреждения США, совершенной в декабре.

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Наталия

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