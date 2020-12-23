Twitter не передаст Байдену подписчиков президентского аккаунта

Байдену не будут переданы и подписчики официального аккаунта Белого дома

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Twitter принял решение не передавать новоизбранному президенту США Джо Байдену уже существующих подписчиков официального аккаунта американского президента @POTUS.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на представителя Байдена Роб Флаэрти в Twitter

Флаэрти также подчеркнул, что это было решение Twitter, а не влиянии действующего главы государства Дональда Трампа.

Помимо этого, Байдену не будут переданы и подписчики официального аккаунта Белого дома @WhiteHouse.

In 2016, the Trump admin absorbed all of President Obama's Twitter followers on @POTUS and @WhiteHouse — at Team 44's urging.



In 2020, Twitter has informed us that as of right now the Biden administration will have to start from zero. https://t.co/wj1R02SmiK — Rob Flaherty (@Rob_Flaherty) December 22, 2020

Стоит отметить, что к текущему моменту число людей, которые подписаны на страницу POTUS около 33,2 миллиона.

Ранее сообщалось, что будущий лидер США, следующий президент Соединенных штатов Америки Джо Байден поделился своим мнением о хакерской атаке на государственные учреждения США, совершенной в декабре.