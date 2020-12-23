Twitter не передаст Байдену подписчиков президентского аккаунта

Байдену не будут переданы и подписчики официального аккаунта Белого дома
Twitter принял решение не передавать новоизбранному президенту США Джо Байдену уже существующих подписчиков официального аккаунта американского президента @POTUS.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на представителя Байдена Роб Флаэрти в Twitter
Флаэрти также подчеркнул, что это было решение Twitter, а не влиянии действующего главы государства Дональда Трампа.
Помимо этого, Байдену не будут переданы и подписчики официального аккаунта Белого дома @WhiteHouse.
Стоит отметить, что к текущему моменту число людей, которые подписаны на страницу POTUS около 33,2 миллиона.
Ранее сообщалось, что будущий лидер США, следующий президент Соединенных штатов Америки Джо Байден поделился своим мнением о хакерской атаке на государственные учреждения США, совершенной в декабре.