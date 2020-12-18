Политика

РФ планирует разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму

Наталия

Российская Федерация проводит подготовку для размещения на территории аннексированного украинского Крыма ядерного оружия.Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, пишет пресс служба Министерства обороны, передает УРА-Информ. Также он отметил, что такие действия Российской Федерации представляют серьезною опасность не только для Украины, но и для всего мира. «Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне […]

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Российская Федерация проводит подготовку для размещения на территории аннексированного украинского Крыма ядерного оружия.
Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, пишет пресс служба Министерства обороны, передает УРА-Информ.

Также он отметил, что такие действия Российской Федерации представляют серьезною опасность не только для Украины, но и для всего мира.

«Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран», — сказал Андрей Таран.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года судами был наложен арест на 104 авиасудна, которые совершали полеты в оккупированный Российской Федерацией украинский Крым. 

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Наталия

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