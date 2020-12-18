Победа человечества: уже вакцинировались от COVID-19 больше миллиона жителей планеты

Уже более миллиона жителей всего земного шара получили первые прививки от коронавирусной инфекции нового поколения. Вакцинацинировать свое население начали власти четырех государств. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg, передает УРА-Информ. По данным агентства, в мире вакцину от коронавирусной инфекции ввели уже более чем 1,1 млн человек. К ним относятся жители Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Китая и России. […]
Уже более миллиона жителей всего земного шара получили первые прививки от коронавирусной инфекции нового поколения.
Вакцинацинировать свое население начали власти четырех государств. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg, передает УРА-Информ.
По данным агентства, в мире вакцину от коронавирусной инфекции ввели уже более чем 1,1 млн человек. К ним относятся жители Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Китая и России. Больше всего вакцинаций было проведено в Китае.
В Британии по состоянию на 15 декабря прошли вакцинацию против COVID-19 137,8 тысяч жителей государства, в то время как в России вакцину получили 320 тысяч граждан. В свою очередь, в США, где вакцинация стартовала только на текущей неделе, по состоянию на 17 декабря первые дозы вакцины получили уже почти 50 тысяч граждан страны.
Стоит отметить, что в РФ вакцинация населения проводится лекарством, которое не было одобрено ВОЗ и было сделано в России. Вакцинировать в РФ начали с Москвы.
Ранее сообщалось, что с 19 декабря в Украине вводятся новые карантинные ограничения. Речь не идет о каких-то масштабных ограничениях, но изменения все-таки будут.