Оккупантов поймали за минированием позиций украинских военных, — штаб ООС

В течение сегодняшнего дня, 18 декабря в районе проведения операции Объединенных сил на временно оккупированных Донецких территориях пророссийскими боевиками, было зафиксировано 4 нарушения режима тишины. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на штаб ООС. «На Приазовье вблизи Водяного, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра. У этого же населенного […]

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В течение сегодняшнего дня, 18 декабря в районе проведения операции Объединенных сил на временно оккупированных Донецких территориях пророссийскими боевиками, было зафиксировано 4 нарушения режима тишины. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на штаб ООС.

«На Приазовье вблизи Водяного, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра. У этого же населенного пункта враг второй раз за несколько недель обратился к дистанционному минированию позиций ООС. Так, использовав ПКМ-1, оккупанты бросили в нашу сторону 12 запрещенных мин ПОМ-2. Нарушался режим прекращения огня и неподалеку Авдеевки. Здесь враг сначала применил ручной противотанковый гранатомет, а чуть позже — подствольный гранатомет.» — отметили в штабе.

Также стало известно, саперами ДСНС было разминировано около пяти 5 гектаров территории. Помимо этого, на утилизацию было передано 95 взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что военнослужащий бригады ВСУ, тело которого пророссийские боевики вчера передали украинской стороне, был задушен. Ранее в ТКГ была в разработке версия, что мужчина по неизвестным причинам перешел на сторону противника в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.