Политика

Зеленский и Разумков провели важный разговоров: о чем договорились президент и спикер ВР

Виктор

Президент Украины Владимир Зеленский и спикер Парламента Дмитрий Разумков провели весьма важный разговор. Политики говорили о политических амбициях. Зеленский напрямую спросил у глава Верховной рады есть ли у того амбиции баллотироваться в президенты на следующих выборах. Спикер Парламента заявил, что на данный момент не думал о таких целях и сейчас сосредоточен на своей работе и […]

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Президент Украины Владимир Зеленский и спикер Парламента Дмитрий Разумков провели весьма важный разговор. Политики говорили о политических амбициях.

Зеленский напрямую спросил у глава Верховной рады есть ли у того амбиции баллотироваться в президенты на следующих выборах. Спикер Парламента заявил, что на данный момент не думал о таких целях и сейчас сосредоточен на своей работе и входит в команду Зеленского.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с Косой.

«Разумков сказал, что сейчас рано об этом говорить и он на данный момент не видит себя в качестве кандидата в президенты Украины, так как он в Зе-команде и делает всё, что необходимо, всё остальное проделки оппонентов», — отмечает источник.

Также он добавляет, что в последнее время у президента Украины и спикера Парламента сложились хорошие отношения и они стали более чаще общаться напрямую по спецсвязи. Также отмечается, что Разумков начал чаще появляться в Офисе президента.

Ранее мы сообщали, что Зеленский почтил память ликвидаторов ЧАЭС в день достройки саркофага.

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Виктор

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