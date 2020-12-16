Политика

Деоккупация Донбасса: Меркель пристыдила Россию

Наталия

В ФРГ заявили, что хотят дружественных отношений с Российской Федерацией, однако ее поведение в отношении Украины — неприемлемо. Также в Берлине напомнили и о недавнем отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом в бундестаге заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает УРА-Информ. «С одной стороны, мы хотели бы хороших стратегических отношений с Россией, а с другой […]

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В ФРГ заявили, что хотят дружественных отношений с Российской Федерацией, однако ее поведение в отношении Украины — неприемлемо. Также в Берлине напомнили и о недавнем отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в бундестаге заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает УРА-Информ.

«С одной стороны, мы хотели бы хороших стратегических отношений с Россией, а с другой стороны, мы имеем дело с действительностью — делом Навального и нехваткой прогресса по Украине», — подчеркнула Меркель.

Также канцлер ФРГ добавила, что российско-немецкие отношения усложняет и убийство Зелимхана Хангошвили. Вскоре в совершении преступления задержали гражданина Российской Федерации.

При этом, она добавила, что в Германии не поменяют свое отношение к строительству российского газопровода «Северный поток — 2»

Ранее сообщалось, что журналисты и эксперты завершили расследование относительно отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Своим мнением по этому вопросу поделился известный украинский журналист Дмитрий Гордон. Он отметил, что журналистами была проведена отличная работа, с которой также согласились и западные спецлужбы. 

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Наталия

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