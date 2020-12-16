Политика

Весь мир увидел, что ФСБ занимается отравлением политиков — Гордон

Виктор

Журналисты и эксперты завершили расследование относительно отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Своим мнением по этому вопросу поделился известный украинский журналист Дмитрий Гордон. Он отметил, что журналистами была проведена отличная работа, с которой также согласились и западные спецлужбы. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24. «Уникальная история. Группой Bellingcat и журналистами была проделана титаническая […]

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Журналисты и эксперты завершили расследование относительно отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Своим мнением по этому вопросу поделился известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Он отметил, что журналистами была проведена отличная работа, с которой также согласились и западные спецлужбы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Уникальная история. Группой Bellingcat и журналистами была проделана титаническая работа. Конечно же, там и западные спецслужбы участвовали. Немецкая разведка официально подтвердила, что это было правильное расследование. Что мы имеем в сухом остатке? Весь мир увидел, что ФСБ занимается отравлением политиков, несогласных с официальной линией руководства России», — сказал Гордон.

Он также добавил, что в этом деле ФСБ не справилось с задачей, так как Навальный остался жив. Это уже второй прокол после неудачного отравления Скрипалей в Англии.

Также Гордон добавил, что как и при убийстве Бориса Немцова президент РФ Владимир Путин должен был знать, что планируют спецслужбы.

Ранее Гордон заявлял, что Владимир Путин использует Донбасс в качестве козыря в своей игре.

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Виктор

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